金管會附條件核准台新金控併保德信人壽。金管會1日宣布，因台新金還有承諾必須落實，即對保戶權益保障、服務不中斷、未來10年保德信人壽增資需求的董事會承諾，因此有條件核准台新金併保德人人壽。

金管會表示，台新金控向金管會承諾保障保德信人壽保戶及員工權益、長期經營保德信人壽、配合保德信人壽未來10年之增資資金需求辦理注資等事項，須提報董事會通過，爰金管會採附條件核准，俟台新金控將相關承諾事項提報董事會通過，並檢送董事會議程及議事錄、與保管機構簽訂之保管股票暨授權處分契約，以及由保管機構出具之保管資產明細表等資料經金管會認可後生效。

台新金控是在2020年8月11日宣布，將以新台幣55億元併購保德信人壽100％股權，終於在歷經九個月後取得核准。

保險局審查壽險公司新任大股東，有五大審查原則，一 是必須承諾保戶權益100％不受損、保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；二是資金來源必須符合法令規定及具財務健全性；三 是必須有專業能力經營保險業；四是長期經營承諾；五是必須有財務 能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS17、ICS2.0(新清償能 力指標)需要增提準備金等問題。

銀行局受理台新金併購申請案要看四大方面，第一是符合基本財務 指標等要求，併購完成金控雙重槓桿比率不得逾125％；二是對子公 司長期承諾，不能只是符合最低法定門檻，應有長期財務規劃；三是金控資本結構，債務工具占比不宜過高，負債占淨值比率雖是銀行局 內部監理指標，短期高於金控同業平均還可忍受，若中長期都超過同 業平均值，即「不夠扎實」。四是金控併購資金來源。

(工商 )