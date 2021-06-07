台驊投控四轉換公司債(26364)、德宏股票(5475)、高端疫苗股票(6547)自110年6月7日起預收款券並管制撮合作業。

台驊國際投資有限公司國內第四次無擔保轉換公司債最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月7日起10個營業日(110年6月7日至110年6月21日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行) 改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

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