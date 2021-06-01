嘉南地區今年一期作停灌區面積總計1萬9385公頃。圖為台南市白河區非灌區的水稻田。（張毓翎攝）

水情吃緊，今年一期水稻曾文、烏山頭水庫灌區停灌，由於稻穀減產，台南一期稻溼穀開盤價，每百台斤喊到1070元，相較去年每百台斤930元，漲幅達15％，但即使價格好，受乾旱影響，大多數農民投入更多成本買水，增加的利潤有限，甚至有農民因稻米生長不佳，只能含淚棄收，比起好價格，農民寧願有水最重要。

台灣面臨百年大旱，曾文、烏山頭水庫蓄水量無法滿足嘉南地區今年一期作，停灌區面積總計1萬9385公頃，幾乎只剩非灌區農民種稻。

近日台南已有田區開始收割，糧商開出來的溼穀價每百台斤達1070元，農民看好之後收購價，不急著搶割。白河區農會供銷部主任林軒平指出，每百台斤溼穀價若超過1000元，農民通常選擇不繳公糧，自己賣米。

芳榮米廠執行長黃麗琴表示，雲林等地區一期稻作未休耕，加上原有庫存量，目前貨源都算穩定。水稻育苗場因應二期作來臨，以往6月中就會開始育苗，但現在曾文、烏山頭水庫2庫蓄水率合計約10％，許多糧商都擔憂二期稻作恐怕又要停灌。

黃麗琴說，萬一不幸發生，屆時可能得向政府買糧，才能支應市場需求；由於政府開的價格，一定要比糧商向農民收購價再高，所以糧商趁著這時「先搶再說」，確保二期作的貨源。

今年一期作溼穀價格上揚，但因乾旱缺水，農民光是「買水」就花費不少。白河地區的農民魏顯權說，大多數農民都沒有地下水井，他們得向有地下水源的農家買水，過去每分地成本約9000元，經統計，這次受旱災影響，每分地成本暴增到1萬4000元，即使收購價攀升，但扣除增加的成本，獲利跟以往差不多。

魏顯權還提到，一般而言，每分地溼穀量至少得收1800台斤才有賺，假設只收到1400台斤一定賠，今年久旱不雨，有些田區出現歉收情形，嚴重的話甚至只能棄收，希望下半年老天別再不給雨了。

(中時 )