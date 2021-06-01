穿越日本大隅海峽的052D導彈驅逐太原艦(上)與054A導彈護衛艦湘潭艦(下)。（圖／日本防衛省）

日本防衛省日前宣佈，海上自衛隊直升機航母伊勢號在沖繩東部海域與美國海軍核動力航母雷根號舉行戰術訓練，外界分析這次演習是針對中國的聯合軍演。事隔一日，中共隨即給予強硬回應，派出3艘軍艦穿越位於日本九州本島與琉球群島之間的大隅海峽，日方則派遣直升機航母與巡邏機警戒監視。

據《共同社》報導，日本防衛省統合幕僚監部1日發佈消息稱，發現中國海軍的導彈驅逐艦、護衛艦、補給艦共3艘艦艇通過了鹿兒島縣大隅半島與種子島之間的大隅海峽。3艘艦艇在東海向東移動，進入太平洋。因大隅海峽為國際海峽，此舉在國際法上沒有問題。

防衛省認為，中國海軍力爭提高在遠洋的運用能力，在加強警戒的同時分析其意圖。

日本伊勢號直升機航母與美軍雷根號核動力航母聯合演習。（圖／日本海上自衛隊）

據統合幕僚監部透露，5月31日上午8時左右，發現3艘中國艦艇在屋久島以西約240公里附近向東前進。3艘艦艇之後朝大隅海峽駛去。海上自衛隊的直升機護衛艦伊勢號、P-1巡邏機進行了監視。共軍艦艇包括052D型驅逐艦太原艦、054A型護衛艦湘潭艦與903A型大型綜合補給艦巢湖艦。

報導說，伊勢號5月26至29日在沖繩東面海域與美國海軍核動力航母雷根號等進行了戰術訓練。美軍神盾巡洋艦夏洛（USS Shiloh）號和補給艦佩科斯（USS Pecos）號也參加了這次演練。

報導指出，本月伊勢號直升機航母還在東海參加了日美法澳4國聯合舉行的離島防衛訓練。日本海上自衛隊在南西諸島周邊多次與各國展開訓練，據分析意在牽制加強海洋活動的中國。

美核動力航母雷根號是從駐紮點橫須賀基地（神奈川縣）出發，11～16日在關東南方海域與海上自衛隊自的神盾艦摩耶號舉行了聯合訓練。

陸媒《環球時報》指出，美軍近期決定將駐紮日本橫須賀的雷根號航母調往中東協助美軍從阿富汗撤軍。這是美軍2003年以後，美軍首次將駐日航母調往中東地區。

對於日美法等國舉行陸上軍演以及日美法澳同期還在東海地區開展聯合演習，中國國防部新聞發言人譚克非表示，個別國家口口聲聲支持「自由開放」，實則拉幫結夥對外施壓，這是執迷於冷戰思維、熱衷於集團對抗的集中體現，與求和平、謀發展、促合作的時代潮流完全背道而馳。當前地區國家和國際社會最關心的議題是抗擊疫情和發展經濟，希望有關國家多為抗疫合作做些實事，少給地區安全製造麻煩。

(中時新聞網)