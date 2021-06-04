今年以來受到散戶熱烈追捧的貨櫃三雄長榮、萬海以及陽明，股價翻漲好幾倍，美系外資最新報告也紛紛給出高於市場行情的目標價，也有不少機構認為，長榮目前市值已經來到台股第12大，有機會先擠進台灣50指數，周五(4日)結果出爐，3雄全部入列，面板股友達也在名單之上。不過，台股周五表現疲弱，終場收跌98.75點，報在17147.41點，成交值4376億元。

三大法人合計賣超163.67億元，外資及陸資（不含外資自營商）反手賣超166.49億元，投信賣超0.43億元，自營商買超合計3.25億元。台股周五盤勢在電金熄火之下，傳產股高檔震盪，跌勢一度下跌超過百點，近期面對熱烈討論的高端疫苗連吞5根跌停鎖死，有上萬張委賣掛單，華航則爆出127萬張的新天量，股價一度漲停，終場收在平盤20.5元。

從外資買超前10名個股，從高至低分別為：長榮航、京元電、聯成、中石化、華新、大成鋼、華泰、彰源、凌陽、亞聚。其中，長榮航也受到市場上國人赴美打疫苗、導致航班座位爆滿等題材，買超張數達逾37,153張，爆發移工群聚感染的京元電則是被買超9,341張，該公司稍早已經宣布周五晚間7點20分起停工48小時，京元電表現6月營收可能影響4~6%，大客戶聯發科也坦言6月營收會受到影響，但對於第二季財測及全年展望不受到影響。

從外資賣超前10名個股，從高至低分別為：聯電、友達、群創、長榮、彩晶、華邦電、華紙、彰銀、南亞科、開發金。聯電遭賣超張數逾88,380張，友達被賣超超過3萬張，面板3雄則是合計被賣超8.1萬張，長榮則是遭賣超逾26,475張。

(中時新聞網)