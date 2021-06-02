隨著疫苖擴大接種和經濟持續解封，近來美國通膨急升也引發聯準會可能提前縮減量化寬鬆（QE）規模和提前升息的臆測。

即使4月聯準會的決策會議紀要指出央行可能開始討論收緊政策，但目前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和其他主要決策官員仍一再重申美國經濟尚未完全從疫情中復甦，尤其是就業市場，而當前升高的通膨壓力只是「暫時」（transitory）現象，現在還不到調整政策的時候。

儘管如此，越來越多經濟學家和重量級產業人士呼籲美國央行應該留意升高的通膨威脅。

美國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚4.2%，遠超出3月的年增2.6%，並創下2008年9月來最大年漲幅。排除波動性較大的食品和能源價格後，美國4月核心個人消費支出物價指數（PCE）年漲3.1%，超出市場預期的年漲2.9%和聯準會設定之2%通膨目標，並創下近30年新高。

另有經濟學家提出警告表示，全球製造業重鎮印度、日本、南韓、台灣、越南等亞洲國家近來疫情急速升高，若這些國家為了防疫而關閉工廠，或一旦供應鏈出現任何閃失，勢必使全球供應短缺的問題雪上加霜，這也將進一步加劇美國的通膨壓力。

IMA Asia常務董事Richard Martin表示，聯準會可能被迫提前在今年底提高政策利率，而非如他們所說的，距離升息還有一兩年時間。

以市值計，全球最大的工業集團Honeywell執行長Darius Adamczyk呼籲華盛頓當局應留意通膨風險，並要求美國政府不要採取更多措施來提振這個通膨升高、勞動力短缺和原物料供應吃緊的熾熱經濟。

惟拜登政府周日暗示，待美國國會於6月復會後，若兩黨仍無法就基礎建設計畫達成共識，民主黨可能考慮在沒有共和黨支持下，強行通過這個規模高達1.7兆美元的法案。

華爾街長期大多頭亞德尼（Edward Yardeni）則認為，後封鎖時代的支出狂潮或許導致通膨急升，但美國經濟能應付這個情況。

Yardeni Research總裁亞德尼表示，通膨壓力是大規模解封和空前流動性暫時帶來的副產品，他預期通膨升高的壓力至少會持續幾個月。

他表示美國經濟呈現V型復甦，實質GDP實際上已經回到疫前水準，但今年晚些時候到明年，美國經濟增長估將放緩，過去幾季的那種成長率不太可能一直持續下去。隨著通膨升溫，他預期美國10年期公債殖利率將升至2%，但也強調這不該是會嚇壞華爾街的利率水準，他表示：「這絕對不是世界末日，因為這不過是疫前的債息水平，債息終將回歸正常」。他亦預期聯準會決策官員將比投資人所想的更早開始談論縮減QE，預估到2022年美國10年期債息約將介於2.5%～3%。(2-2)

(時報資訊)