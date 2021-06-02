大陸男星李子峰擁有立體五官、187公分的高挑身材，擁有不少戲劇做品，《武媚娘傳奇》、《慶餘年》，2017 曾和小S合作電影《吃吃的愛》，此部電影首日票房破千萬新台幣，劇中有一段是他與小S舌吻10分鐘片段可惜無緣剪入電影中。昨（1日）男星李子峰在個人微博分享喜訊，向小9歲女友求婚成功，知道消息後許多藝人朋友，看到訊息都前來留言祝福這對新人。

李子峰在個人微博PO出一系列婚紗照，畫面中兩人相望對看相當甜蜜、浪漫，並告白寫下：「「全世界的大人，一個人的小朋友」、「妳是我的了」，並tag女友林籽微博，李子峰穿著黑色西裝，並單膝跪下，手裡拿著戒指並抱著一束花，並向女友林籽求婚。

李子峰向林籽單膝跪下求婚。（圖/李子峰 微博）

李子峰女友林籽是名演員，1995年出生於長沙市，2015年演出電視劇《烈火海洋》，正式踏入演藝圈，林籽長相相當甜美，很有自己的想法，無論是演出不同類型的電影或電視劇，都相當努力在準備劇本內容，擁有不少粉絲喜愛她，林籽昨1日也轉分享老公的貼文，並甜蜜放閃回應老公：「今天不想做大人，只想當你一個人的小朋友。」

兩人相當甜蜜幸福，許多藝人與網友前來留言祝福他們。（圖/李子峰微博）

許多網友在底下留言祝賀恭喜：「恭喜啦！穿婚紗真美」、「寶貝要幸福」、「峰哥 恭喜!祝福你們哦 好好對我的mv女主角」、「哇!兒童節的浪漫，早生貴子喔」 、「魔鬼身材天使臉龐人美心善的林籽小仙女，永遠幸福！」、「我太開心了！有一種嫁女兒的感覺」、「我的小公主遇到她的白馬王子啦！要一直幸福啊！」、「恭喜恭喜呀！剛看以為是新劇」

(中時新聞網)