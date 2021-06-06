「大S」徐熙媛日前單方面宣布正在辦離婚手續，與汪小菲的10年夫妻情似乎岌岌可危，消息傳出後震撼兩岸三地。鬧婚變後，兩人過往的互動陸續被挖，陸媒發現汪小菲去年在大陸為新餐廳舉辦開幕活動，雖然找了媽媽張蘭，卻沒看到大S的身影、開幕花籃，連社群平台都沒有幫忙宣傳，遭疑當時感情可能就有問題。

大S昨（5日）丟出婚變震撼彈，汪小菲居然對陸媒《新浪財經》傻眼回應「我不知情」，讓外界看得一頭霧水。據悉，夫妻倆會走到這一步，主因疑跟汪小菲在微博發布兩篇極容易挑動兩岸敏感神經的文章有關，大S看到後火冒三丈，在電話中與丈夫大吵一架，稍早求證大S經紀人，對方透露夫妻倆因為對此事互不相讓，汪小菲又不願刪文，才讓大S對媒體表示準備離婚，但也強調：「哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」

汪小菲這幾年事業運旺，餐廳「麻六記」一路從台北開到大陸，已在北京有4家分店，找到原本餐廳「俏江南」的班底；根據陸媒《網易娛樂》報導，婚變消息傳開後，餐廳的生意非但沒有受到一丁點影響，某家分店甚至還有幾個顧客在門外等候入座，人氣仍非常高；面對汪小菲的婚變傳聞，麻六記的員工表示有看過老闆巡店，但不知情婚變疑雲，回應的態度十分嚴肅。

汪小菲去年開新餐廳，大S沒有出面捧場，被外界疑當時可能就有嫌隙。（圖／微博@汪小菲）

回憶2020年，汪小菲回大陸開餐廳「麻六記」，開幕的時候請來母親張蘭站台，卻沒有看到愛妻大S，就連道賀的開幕花籃都沒有贈送，微博也沒有協助發文曝光，當時就有不少民眾開始懷疑，如今夫妻倆正式鬧離婚，網友瘋猜婚變早就有端倪，再度掀起熱議。

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(中時新聞網)