大S今日突然語出驚人在IG寫下「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。（取自大S微博)

大S徐熙媛日前才拋下與汪小菲離婚震撼彈，透露兩人正在辦理離婚手續中，就在她心情逐漸平復，婚姻看似有轉機之時，她今(12日)又突然在IG控訴：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。稍早網路更瘋傳一張徐媽媽臉書截圖，照片中只見大S趴在地上與母親合力寫下4字「我要疫苗」，引爆熱議。

大S繼拋下婚變震撼彈後，今日又在社群網站語出驚人地表示「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，經紀人稍早代大S向《中時》回應：「關於婚姻的部分屬藝人的私事，將不再做任何回應，在疫情延燒下，讓大家都有疫苗打才是最重要的！」

疑徐媽媽臉書截圖在網路瘋傳，照片中她與女兒大S手寫4字「我要疫苗」。(取自微博)

隨著台灣新冠肺炎疫情升溫，不只大S著急，她的媽媽也相當擔憂，網路更瘋傳一張徐媽媽臉書截圖。照片中只見大S與媽媽手持黑筆趴在地上，母女倆一起寫下4字「我要疫苗」，而徐媽媽更留言表示「我最叛逆的女兒，今天告訴我她的心聲」。

其實大S老公汪小菲，日前才因為在微博發表有關疫苗的兩岸政治言論，「#國台辦回應台灣核酸陽性居民飛抵廈門#我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污蔑，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸」，與大S爆發嚴重口角，大S更一度氣到放話離婚。事後汪小菲為了平息愛妻怒火，選擇低頭道歉，「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」