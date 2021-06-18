蔡英文總統今天下午四時在總統府內，與台積電董事長劉德音先生、鴻海集團創辦人郭台銘先生會見；總統府發言人張惇涵轉述總統四點裁示並表示，也分別用了四個字，來替今天的會談做了結語，郭董事長強調「全島一命」，劉董事長強調「團結合力」，蔡總統所強調的四個字，就是「越快越好」。

總統說，過去這段期間，各界有很多不實傳言，也造成許多不必要的誤會，甚至對當事人有所傷害。透過今天大家的見面，都能夠充分釋疑，這些不實謠言，也應該適可而止了。

張惇涵說，大家就向洽購德國BNT原廠疫苗的計畫交換了很完整的意見。總統有以下四點裁示與指示，第一、蔡總統在稍早的會見上，當面、很誠懇地感謝劉董事長、郭董事長，謝謝他們的熱心義舉，也表達政府的立場很簡單，政府會窮盡一切的可能與努力，獲得更多、更穩定的疫苗供應來源。

他說，第二、蔡總統指示行政院相關部會，持續密集與兩家企業進行協商，全力提供協助，務必於最短時間內完成相關授權文件，發函授權台積電及鴻海永齡基金會，各爭取500萬劑原廠疫苗供應。

第三，他指出，後續1千萬劑疫苗的交貨期程，大家都有高度共識，大家一致認為「越快越好」，也一致認為，必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣，來投入後續大規模疫苗接種計劃。

他表示，第四、對於BNT原廠疫苗的洽購，蔡總統的立場非常清楚，就是「多管齊下、多多益善」。除了台積電、鴻海永齡投入以外，後續，台灣政府也會在德國政府協助下，持續與BNT及其代理商共同商議，由政府採購BNT今年及未來疫苗。

張惇涵轉述，會談中，大家都共同體認到，疫苗洽購的事務，相當複雜且繁瑣，牽涉各國公共衛生與疫苗政策，也牽涉許多國際商務談判，希望大家能夠一起克服困難，全力促成這項計畫。

張惇涵轉述，會中，郭董事長講到「全島一命」，劉董事長講到「團結合力」。相信大家不分政府民間，不分中央地方，不分彼此立場，團結防疫守台灣，共同克服這一波疫情挑戰，早日回復如常生活。

今天與會的，還包括總統府秘書長李大維、衛福部長陳時中，行政院政務委員兼發言人羅秉成、台積電副總經理兼法務長方淑華、永齡基金會執行長劉宥彤。張惇涵說，會談的時間大約歷時1個半小時，氣氛非常融洽良好。

張惇涵表示，所有與會者也都有高度的共識與使命感，期望政府民間團結合作，為台灣共同努力。