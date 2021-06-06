大S日前驚傳與小5歲老公汪小菲10年婚變，小倆口吵架導火線據說是與汪小菲日前在微博的兩岸政治言論有關，令大S氣到不行，單方面向台灣媒體宣布離婚，也讓人在大陸的汪小菲徹底傻了，據傳他更私下頻頻向愛妻低頭示好，希望平息大S怒火。稍早汪小菲更被發現在微博PO文示愛大S，但沒多久又刪除了這則微博，原因令人好奇。

汪小菲自知在微博失言，理虧在先，不僅先發文認錯，表示「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」今(6日)深夜他更在微博向大S深情告別，「愛所有的家人，我老婆是第一。」

汪小菲秒刪微博，遭網友備份瘋傳。(取自微博)

但不知為何原因，汪小菲事後又將這則微博刪除，讓網友看了一頭霧水，紛紛留言「微博不是婚姻登記處，你們更是兩岸婚姻，普通的婚姻登記處都不受理你們的結離婚申請，不要隔空喊話了」、「刪掉了，笑死了」、「做人做事都要低調」、「有一說一，求生欲很強」、「狗血大劇，還不結局嗎」。

大S與汪小菲驚傳10年婚變，兩人在電話那頭大吵一架，不過雙方家人都勸合不勸離，汪小菲媽媽張蘭今晚在社群網站被網友問及「真的離了嗎？姐姐」她更拍胸脯要大家放心，強調會拚盡全力守護這份愛。據聯合報報導，大S媽媽則是透露女兒心情有稍微平復，更慶幸好在小倆口分隔兩地，吵不起來。

(中時新聞網)