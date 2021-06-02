路透引述其看到的一份報告顯示，美國國會美中經濟與安全審查委員會將發表的報告，批評商務部在保護國家安全方面，未有盡力防止敏感技術落入中國軍方手上。

報告指出，國會在2018年已指示商務部，需要根據「出口管制改革法案」，編制一份有關新興、尖端及基礎技術的管制清單，作為出口到中國之前的審查工作，但商務部至今仍未能制定清單，可能會加劇國家安全風險。

商務部發表聲明表示，已發布4項限制新興技術的規定，亦將推出更多的規定，但未有直接回應是否有制定清單。

商務部指，已經擴大軍事終端用戶規定的覆蓋範圍，並將更多公司列入實體清單，有關清單限制美國供應商向中國的華為及海康威視等公司出售產品。

美國國會通過的「出口管制改革法案」，加大向中國等對手出口關鍵技術的難度，法案要求商務部與其他機構合作，識別對製造半導體等關鍵產品至關重要的新興或前沿技術，以及所謂的基礎技術。

(工商 )