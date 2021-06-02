歐洲投資銀行(EIB)周二提出警告，歐盟試圖在人工智慧(AI)和區塊鏈技術上追趕中國和美國，但是每年的投資缺口高達100億歐元(約120億美元)。

EIB表示，這兩項技術在全球每年250億歐元的股權投資中，中美兩國占了八成以上，而歐盟27國只貢獻了17.5億歐元，占總數的7%。

EIB在一份報告中表示，與其他地區相比，歐洲企業與政府在人工智慧與區塊鏈的投資嚴重不足，顯然地，歐盟很難將科學的優勢轉化為商業應用的成功。據估計，歐洲這兩項技術每年投資缺口約在50億至100億歐元。

EIB指出，由於市場狀況，短期內融資難度可能加大，投資缺口可能擴大。歐盟和會員國的支援計畫可以填補部分缺口，但私人市場顯然需要做出更多貢獻。

報告列舉了歐盟投資不足的因素，包括歐盟基金對較高的前期投資需求的興趣不高、缺乏專業知識，以及歐盟創投基金對兩項技術的專業化程度有限等。

(時報資訊)