台股自5月中以來穩步回升，凱基投顧認為，數位經濟與各國擴大基建2大動能可望延續，歐美解封帶動的報復性消費、蘋果iPhone帶動的換機需求2大浪潮，將支撐庫存回補行情延續至2022年上半年，並有助台股維持多頭。

凱基投顧維持台股今年高點17500點看法不變，並看好上述4大庫存回補動能下的受惠族群，包括筆電、伺服器、蘋概、成衣／製鞋、自行車、電動車、周期性類股、美國餐飲等。

凱基投顧表示，過去1年以來，疫情意外帶動數位經濟提前發酵，支撐筆電與電視等各項宅經濟需求強勁。同時，各國政府準備積極擴大基建，帶動各項原物料價格連番大漲，2大動能支撐全球經濟延續超過1年的庫存回補行情，伴隨企業獲利持續上修。

展望後市，由於目前整體製造業的庫存水位仍偏低，加上筆電、汽車、自行車、成衣等諸多終端產品的品牌客戶拉貨力道依然非常強勁、甚至持續上修訂單，凱基投顧研判此波庫存回補行情，將會持續延續至明年上半年。

而伴隨歐美即將迎來經濟解封，凱基投顧預期此波報復性消費潮，除了可望帶動筆電與自行車等消費動能延續外，亦將帶動汽車、成衣、鞋類等消費動能後來居上。而深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等諸多服務型消費，更將迎來顯著動能。

儘管市場擔憂經濟解封後將影響筆電與自行車需求，但凱基投顧指出，供應鏈調查顯示全球筆電出貨量去年大增28％後，今年預期將續增20％、明年亦有11％高成長。自行車產業訂單能見度已延伸至明年上半年，反映歐美騎車人口增加的結構性趨勢未因經濟解封減緩。

此外，凱基投顧認為，儘管今年下半年新款iPhone升級程度有限，惟前全球近10億名iPhone用戶中，僅約1億用戶升級至5G手機，相信5G手機的升級需求，將為蘋果延續去年底以來的超級循環。

凱基投顧指出，美國與歐洲市場對iPhone需求占比分達40％及16％，受惠歐美將迎來經濟解封，且美國家庭過去1年儲蓄積累逾2.2兆美元、占GDP達10.5％，看好報復性消費動能將支撐用戶換機預算。預估iPhone今年出貨量將達2.28億支，年增率自3％擴大至14％。

(時報資訊)