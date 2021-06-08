高端疫苗傳出近期可望解盲，股價在苦吞6根跌停後，今(8日)打開跌停，並戲劇性急拉至漲停228元，PTT網友熱議7日就有本土券商砸下近8000萬元買超高端381張，今日馬上781萬元入袋，分析師表示，有幾個特定的券商分點是大戶專門用來做當沖或隔日沖的，而這些特定券商分點慣用的操作方式就是短進短出，今日操作方向對了，就賺進一根漲停，建議小散戶千萬不要跟大咖們學。

高端二期臨床試驗未解盲，政府就大動作下訂單，引發民眾疑慮，股價從政府宣布採購前的收盤價389元，連跌6根跌停至207.5元，今日股價打開跌停，還衝上漲停228元，甚至還有特定買盤前一天進場，惹人遐想。摩爾投顧分析師陳昆仁表示，交易所在盤後會公布券商分點的買賣超情形，7日買超高端最多的是凱基市政，買超381張，以7日收盤價207.5元計算，成本約7915萬元，買超第2名的永豐金市政買超122張，成本2531萬元。

陳昆仁指出，有些特定的券商分點是短線當沖、隔日沖的大咖，像凱基市政慣用的操作方式就是短線操作，經常今天買、明天賣，過去在幾檔航海王的操作即是如此，這些大咖昨天敢買，有可能是看高端已經跌了6根跌停，賭今天會打開跌停，就算賭錯了，隔天也會砍掉，假如對了，就可以賺進1根漲停，他也提醒散戶千萬不要學，因為這些做短線的大咖們做得極短線，賺了會砍，賠了也會砍，且手腳非常快，還是有很多其他的好股票可以操作。

對於今日高端開盤第1盤就有6232張的成交量，把想賣出的股票都吃下，第2盤就直接拉漲停，PTT網友也在討論晚點看是不是八大官股行庫買的，陳昆仁說，任何人去官股券商開戶下單，都會被統計進去，即使看到官股券商買賣超，也不完全等於是護盤，因為交易所只會公布券商分點的買賣超狀況，但無法得知實際交易的帳戶是誰。

(中時新聞網)