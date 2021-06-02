疫情自三級警戒發布以來，與人群接觸最密集的服務業首當其衝，成了疫情下的最大重災戶，人力派遣業者紛紛推出方案，希望協助服務業者度過難關。數字(5287)旗下518熊班(原518人力銀行)針對目前正在刊登的企業推出免費贈送徵才方案的服務；一零四(3130)的104人力銀行對住宿、餐飲、休閒旅遊服務業三大產業提供6月徵才免費曝光；全體徵才企業(不限產業)同時適用「徵才廣告暫停天數全面延長3個月」，預估超過7.3萬家企業受惠。

518熊班調查指出，餐飲、零售、觀光、美容美髮等服務企業店家進行調查，發現9成店家業績直直落，更有半數店家業績減少幅度高達40％以上。業績衰退也連帶影響了勞動市場，原本6月畢業季為徵才旺季，但根據調查，僅2成企業店家會照原定計畫徵才，4成視疫情評估當中，518熊班整體職缺也較三級警戒前減少3成。

518熊班也對餐飲、觀光、零售、美容美髮等服務業企業店家進行調查，發現約有28％的店家目前已暫時停業，另有1.5％的店家因為此波疫情已決定永久停業。且有高達5成店家營業額減少40％以上，其中更有2成7的店家營業額直接減少超過60％，以餐飲業影響最大。

104人力銀行總經理黃于純指出，去年第一波疫情之後，徵才市場出現報復性反彈，今年1月到5月上旬，招募市場蓬勃發展，徵才需求大幅成長超過4成；當今疫情嚴峻，104挺企業共度艱難時刻，104人力銀行針對疫情受創最深的住宿、餐飲、休閒旅遊服務業三大產業，提供6月份徵才免費曝光；所有徵才企業、不限產業皆可加倍暫停徵才廣告刊登天數，從原本的延長90天、可彈性延長到180天，相挺企業彈性招募至年底。

(時報資訊)