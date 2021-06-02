陳時中考慮不再公布「校正回歸」 柯文哲酸：老實講不用發明那個名詞

疫情持續台灣蔓延，疫情中心指揮官陳時中昨(1日)表示，這兩天考慮不再公布「校正回歸」數目，相對對整體疫情意義比較小。台北市長柯文哲對此回應，「老實講當初不用發明那個名詞(校正回歸)」。此話一出，再度引發網友熱議，不少人都表示認同，「新名詞是掩蓋謊言用的」、「發明校正回歸這個名詞是用來對付雙北市長的」。

陳時中1日表示，Rt值(有效傳染數)持續往下降是連日來的努力成果，不代表現在就可以放鬆，而目前回推的數目集中在雙北且漸漸減少，對疫情研判影響小，考慮不再公布校正回歸數。對此，柯文哲批評，「老實講當初不用發明那個名詞，就講清楚是PCR塞車，然後一時間卡住」。

關於陳時中不再公布校正回歸一事，有網友在《中時新聞網》、《yahoo奇摩》相關新聞報導底下留言表示，「可以繼續光明正大蓋牌囉」、「創造偉大的名詞校正回歸壽終正寢」、「還可以這樣玩弄人民的」、「駕鶴西歸啦哪有校正回歸？」、「阿北總是說出大家的心聲」。

至於累積的案件數，疾管署副署長羅一鈞1日表示，一直在清理未完成的案件，大部分是檢驗結果陰性，之前系統塞車無法上傳，資訊人員努力和醫療院所接洽問題，到目前最新的統計6437筆資料，預計這2天就可以全數完成。

網友留言。(取自YAHOO新聞)

網友留言。(取自中時新聞網)

(中時新聞網)