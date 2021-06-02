中央流行疫情指揮中心提及8月將有1000萬劑疫苗來台施打。新北市長侯友宜表示，市府評估若8月疫苗來台，預計最快9月才可打完，全民要打400萬劑才能達到6成保護力，預計明年1月才能達成。他呼籲中央，疫苗接種計劃、全體接種免疫表要清楚告訴全民，民間疫苗儘速審查。

侯友宜表示，市府評估群體免疫時間表，要終止疫情就要打疫苗，中央說8月有1000萬劑疫苗，預計9月可以打完，若打完400萬劑預計要到明年1月，全民才能有群體免疫。

侯友宜指出，現在民間企業團體願意捐贈採購疫苗，若這些疫苗能在7、8月審查通過，如果能多增加1000萬劑進來，今年9月中全國免疫力可達60％，團體企業捐贈的1000萬劑是重要關鍵，能使4個月的施打期落差縮短。

侯友宜呼籲，中央要對疫苗接種計劃、全體接種免疫表說清楚，好好告訴國民怎麼做、時間表如何，也希望儘速審查民間疫苗。

(中時 )