NHK今（2日）報導，在中國大陸加大對台灣軍事施壓力度的情況下，日本執政黨自民黨的外交小組等匯總了一份建議。該建議要求日本政府為防範台灣發生不測事態，應探討與同盟國推演具體配合方式以及旅台日本公民的撤離方法等問題。

自民黨外交小組和外交調查會認為，中國大陸在軍事和經濟領域對台灣的打壓日趨白熱化，從而匯總了要求日本政府採取應對措施的建議。

建議指出，中國大陸進攻台灣直接關乎到日本的國家安全，為防範台灣發生不測事態，日本需與同盟國推演具體的配合方式，並為旅台日本公民的撤離方法等採取萬無一失的應對方策。

此外，為了加強日台關係，建議指出，應該探討進一步頻繁開展雙方閣僚和中央省廳職員交往的措施；向台灣提供日本已經採購的新冠病毒疫苗；在可再生能源等領域，加強新興技術方面的相互合作。

建議進一步指出，台灣加入國際性組織符合日本的國家利益和安全，從而要求日本政府發揮主導作用，推動台灣參加世界衛生組織召開的世界衛生大會，推動台灣加入國際民用航空組織（ICAO）等國際機構。

(旺報 )