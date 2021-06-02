新冠肺炎本土疫情仍未趨緩，恐讓今年的暑期旅遊旺季變得冷清無比，在宜蘭國際童玩藝術節、蘇澳鎮「冷泉嘉年華」（蘇澳冷泉季）活動相繼宣布取消後，羅東鎮長吳秋齡也在2日宣布，今年的羅東藝穗節將取消踩街、市集與表演等活動內容。

今年是「羅東藝穗節」開辦20周年，羅東鎮公所原計畫要擴大活動內容，從7月17日起一直熱鬧到7月31日，邀請各地遊客一同好好慶祝、同樂。

不料今年爆發了新冠肺炎本土疫情，且疫情至今一直十分嚴峻，尚未見到趨緩，經過鎮公所內部與社區人員討論之後，鎮長吳秋齡在2日宣布，今年的羅東藝穗節活動確定取消。

吳秋齡表示，從二月份開始，羅東鎮的各社區都已經開始動起來，展開遊行花車製作等藝穗節的準備工作，但因為疫情至今尚未平穩，以目前的狀況，鎮公所不得不做出決定，宣布取消今年的羅東藝穗節所規畫大規模的踩街、市集、街舞及團隊表演等活動；至於已完成的活動花車等，將在疫情趨緩、防疫措施解封之後，改以靜態展示呈現。

吳秋齡並提醒，原本排定在本月19日舉行的藝穗節工讀生甄選面試也一併取消，希望原本有意參與今年藝穗節活動工讀的學生，在家中將自己的身體照顧好，做好防疫工作，未來有機會大家再來一起共同打拚。

此外，疫情也讓原本熱鬧喧囂的羅東夜市進入「防疫急凍期」，攤商希望鎮公所能夠減免租金，減輕攤商的損失及負擔，對此，吳秋齡表示，鎮公所還在檢討中，如何讓節省下來的藝穗節活動經費幫助到真正需要幫助的人。

(中時 )