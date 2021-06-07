519起全國疫情進入第三級警戒，停止室內5人、室外10人以上聚會，對新竹縣表演藝術團隊造成嚴重影響，縣長楊文科以「補助加成、減免升級、服務4.0」為原則，指示文化局推出紓困補助方案，協助藝文表演團體和工作者渡過疫情難關。

楊文科說，為鼓勵民眾在家防疫也能持續參與藝文活動，文化局規畫「抗疫不抗藝」，在官方臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」推出線上音樂會、線上劇場、客家諺語教室、電子書免費看、線上電影院、線上美術館等，歡迎民眾一起來逛雲端、挺藝文！

文化局指出，藝文紓困4.0，只要是新竹縣內立案滿1年以上演藝團隊，設籍或登記在新竹縣的個人、從事多元創作形式的藝術家或團隊，都可以申請。

在「補助加成」方面，文化局演藝廳已核定今年補助團隊，因疫情取消演出，將視演出前期製作程度及相關支出單據核予補助，優先列入明年檔期及審查補助。

其次，文化局首度推出「表演藝術團隊專案補助」每團限提1案，最高補助5萬元，「數位影音創作補助」為鼓勵藝術家或團隊在疫情期間創作不間斷，透過線上數位形式呈現，提送短片創作企畫書，最高補助4萬元。兩項計畫補助經費120萬元，即日起申請至7月10日止。

「減免升級」方面，因疫情影響或取消演出者，場地租金全數退回，委外經營的場館，將減免權利金或延長履約期限，減輕店家負擔。「服務4.0」部分，文化3日公布「藝文紓困4.0方案」，補助自5月11日起因受疫情影響產生營運困難的個人及事業。

(中時 )