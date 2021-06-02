網路媒體一項民意調查，公布一份十大政治領袖排名，因民進黨中央防疫不力，導致綠營政治明星紛紛跌落神壇，防疫表現亮眼的藍白諸侯則是看好度大增。十大排名中除了新北市長侯友宜蟬連冠軍外，台北市長柯文哲因防疫期間數度摃上中央後，人氣回溫，奪得亞軍；值得一提的是，台中市長盧秀燕則在此次民調中排名大躍進，獲得第7，成為十大政治領袖中唯一的女性政治人物。

台中市長盧秀燕在此次民調中成為十大政治領袖中唯一的女性政治人物。（資料照片，台中市政府提供）

台中市長盧秀燕在此次民調中成為十大政治領袖中唯一的女性政治人物。

《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1520份。問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的31位政治人物名單，由受訪者選出10人，依據挑選次數最多的前十10名做為榜單的依據。

在台灣疫情持續延燒，中央指揮中心部署常遭受質疑，且因「校正回歸」說詞等，令民眾逐漸對指揮中心逐漸失去信任感；加上中央購買的國外疫苗遲遲無法到位，卻又全力護航尚未完成人體試驗的國產疫苗，也讓民眾難以信服等因素，終讓衛福部長陳時中走下神壇，從原本的前段班跌落到第10名。

民進黨中央執政遭受質疑，也影響民進黨接班呼聲很高的桃園市長鄭文燦排名，從之前的第3跌到第8；高雄市長陳其邁則從第7跌至第9，綠營看好度最高者，則是卻在這次防疫風暴中行事低調的賴清德，獲得排名第3。

在這次民調中，新北市長侯友宜依然穩健，新北市確診人數雖是全台之最，不斷遭到綠營攻擊，不過，這反而讓侯掌握媒體焦點，得以發揮。台北市長柯文哲也是一樣，在主持防疫記者會時，不時摃上民進黨和中央的防疫指揮中心，且針針見血，毫不留情，讓民眾感受到「柯P回來了。」

而台中市長盧秀燕也是這次民調的亮點，溫和、理性的媽媽市長在這次防疫則讓人看到了「不一樣的盧秀燕」，她為了疫苗，為了人民的生命發出怒吼，再加上在這波防疫表現上，台中市政府從5月中旬開始，每天有條不紊的推動防疫工作，不但是台中市民，也讓全國民眾看到盧市長「治軍嚴明的一面。」因此民調也翻倍成長，從上次的第14，一躍到第7名，擠進十大政治領袖行列，且是唯一的女性政治人物。

(中時新聞網)