網路媒體一項民意調查，公布一份十大政治領袖排名，因民進黨中央防疫不力，導致綠營政治明星紛紛跌落神壇，防疫表現亮眼的藍白諸侯則是看好度大增。十大排名中除了新北市長侯友宜蟬連冠軍外，台北市長柯文哲因防疫期間數度摃上中央後，人氣回溫，奪得亞軍；值得一提的是，台中市長盧秀燕則在此次民調中排名大躍進，獲得第7，成為十大政治領袖中唯一的女性政治人物。
《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1520份。問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的31位政治人物名單，由受訪者選出10人，依據挑選次數最多的前十10名做為榜單的依據。
在台灣疫情持續延燒，中央指揮中心部署常遭受質疑，且因「校正回歸」說詞等，令民眾逐漸對指揮中心逐漸失去信任感；加上中央購買的國外疫苗遲遲無法到位，卻又全力護航尚未完成人體試驗的國產疫苗，也讓民眾難以信服等因素，終讓衛福部長陳時中走下神壇，從原本的前段班跌落到第10名。
民進黨中央執政遭受質疑，也影響民進黨接班呼聲很高的桃園市長鄭文燦排名，從之前的第3跌到第8；高雄市長陳其邁則從第7跌至第9，綠營看好度最高者，則是卻在這次防疫風暴中行事低調的賴清德，獲得排名第3。
在這次民調中，新北市長侯友宜依然穩健，新北市確診人數雖是全台之最，不斷遭到綠營攻擊，不過，這反而讓侯掌握媒體焦點，得以發揮。台北市長柯文哲也是一樣，在主持防疫記者會時，不時摃上民進黨和中央的防疫指揮中心，且針針見血，毫不留情，讓民眾感受到「柯P回來了。」
而台中市長盧秀燕也是這次民調的亮點，溫和、理性的媽媽市長在這次防疫則讓人看到了「不一樣的盧秀燕」，她為了疫苗，為了人民的生命發出怒吼，再加上在這波防疫表現上，台中市政府從5月中旬開始，每天有條不紊的推動防疫工作，不但是台中市民，也讓全國民眾看到盧市長「治軍嚴明的一面。」因此民調也翻倍成長，從上次的第14，一躍到第7名，擠進十大政治領袖行列，且是唯一的女性政治人物。
(中時新聞網)
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