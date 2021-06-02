國泰醫院今天（2日）發出新聞稿證實該院1名急診醫師，經PCR採檢後確診，目前已收治專責病房，疫調推測為醫師為急救病患插管時所感染，院方也緊急做環境消毒，自今天下午3點起至晚間7點暫時停止急診服務。

國泰醫院表示，近期COVID-19疫情嚴峻期間，國泰綜合醫院，配合中央流行疫情指揮中心醫療應變策略，自5月19日起定期每5-7天針對COVID-19高暴露單位員工，如急診、加護病房及專責病房、清潔人員等進行採檢。

而6月2日一位急診醫師同仁經PCR採檢陽性確診，目前已收治專責病房，疫調推測是5月29日為急救病人插管所感染。

國泰醫院表示，經疫調該醫師同仁院內活動範圍皆在急診區，為慎重起見，本院自6月2日15時起，暫時停止急診服務至19:00，進行急診室環境清潔消毒，匡列相關密切接觸者立即採檢，確保全院病人及同仁安全。並同時啟動院內員工關懷機制，在採檢報告結果未出爐前，主動安置有住宿需要的相關單位同仁。

國泰醫院表示，截至6月2日晩上8點止，上述密切接觸者共6人，PCR皆為陰性。

(中時 )