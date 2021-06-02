在全球通膨水準上揚，加上景氣復甦、資金動能充沛下，投信法人表示，高收益債的高利差優勢，及發行企業基本面逐漸好轉，將發揮更好的投資效率，吸引追逐收益的投資人青睞。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，統計過去當美國CPI年增率連續3個月高於3％時，高收益債券連續3個月的平均漲幅達1.4％，勝過標普500指數的0.28％漲幅，更優於那斯達克指數-1.07％的表現，顯示通膨水準上揚下，高收益債的高利差優勢將帶來更好的投資效益。

呂彥慧表示，這一波通膨上揚，主要是由經濟成長帶動。美國疫苗施打比率超過5成，經濟活動快速重啟，消費需求湧現，讓企業獲利都繳出亮眼成績。以標普500企業為例，近9成財報優於預期，企業營運、財務體質明顯好轉。

呂彥慧指出，按過去經驗，當經濟數據、製造業活動好轉時，高收益債信用利差都有持續收斂的機會。以中型高收益債企業為例，過去對指數的信用貼水約100～150個基本點，現在落在150～200個基本點左右，預期還有收斂空間，吸引力顯現。

(工商 )