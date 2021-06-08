美國通膨疑慮減緩，資金近期重回科技股懷抱，亞股連帶受惠。投信法人表示，無論全球疫情如何發展，亞洲科技產業在全球供應鏈中，都扮演不可或缺的關鍵角色，尤其近期股價大幅回調後，已吸引投資人的關注。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，資金回流亞洲科技類股主要原因有二，一是美國聯準會官員不斷重申，目前沒有理由退出寬鬆政策，化解市場恐慌；二是科技股本益比已經從1月初的22倍歷史高點，回落到18倍，估值過高的壓力釋放。

黃筱雲指出，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現，包括：摩根大通、高盛等華爾街大咖，都建議加碼亞洲科技股。

黃筱雲表示，去年全球疫情大爆發，居家辦公、遠距服務讓科技產品需求不減反增；今年隨著歐美疫苗大量施打後，經濟陸續解封，電動車、5G、人工智慧等加速發展，未來需求可望進一步湧現，顯示無論疫情如何發展，都有利亞洲科技業。

高盛證券近期出具報告預估，亞股今、明兩年每股盈餘將分別成長31％、16％，其中，資訊科技產業獲利成長率各上看39.4％、20.4％，都超越市場整體表現。有獲利支撐當基礎，亞洲科技股逢回都是加碼布局機會，更值得中長線投資。

(工商 )