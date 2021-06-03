美國債市近期走勢顯示投資人對通膨壓力持續上升看法開始有所動搖。因為用來衡量通膨的重要指標-美債10年期平衡通膨率（以下簡稱平通率）從5月中創的八年高點拉回，反映通膨預期有降溫跡象。

據Tradeweb資料，美國十年期公債殖利率周二收1.613％，同年期美國抗通膨債券殖利率（TIPS）殖利率負0.867％，反映市場估計未來十年消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.48％。

TIPS的殖利率通常低於同年期美國債息，當中的利差被稱為平通率。若在債券到期日之前，CPI年增率平均值跟這利差相當，那持有TIPS的報酬率就跟美債一樣。

平通率去年底為2.01％，今年5月12日最高上升至2.57％創2013年來新高，主要是美國新冠疫苗接種率持續上升有助經濟復甦、政府擴大財政支出振興經濟，和聯準會（Fed）暗示2024年前不升息等因素，推高外界對通膨率上升的預期。

但部份Fed高層近期表示，對討論縮減每月買債1,200億美元規模是持開放態度，被視為Fed要走向緊縮的第一步和升息的前兆。

專家認為平通率從5月中高點拉回，也可能是押注該率不斷攀升的人愈來愈多，引發投資人開始獲利出場。

柏瑞投資全球固定收益主管史提芬（Steven Oh）指平通率拉回，可能反映部份人認為其漲太高，和Fed可能將有些行動去抑制外界的通膨預期。

儘管如此，Fed主席鮑爾一再強調美國經濟，還要花一段時間才能回到疫前水準，目前討論縮減買債規模仍言之尚早。

不少專家認為他不會犯前主席柏南克，在2013年釋出可能提前讓量寬（QE）退場的同樣錯誤，因此預期平通率將至少上升至2.75％到3％之間。

(工商 )