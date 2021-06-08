在美國總統拜登出訪歐洲前夕，德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)和貝塔斯曼基金會(Bertelsmann Foundation)在歐洲所做的調查顯示，拜登尚未能挽回美國在疫情前的地位，中國的聲譽則持續小幅提升。

《路透》報導稱，周一公布的調查顯示，受疫情應對的影響，美國作為全球領袖大國的聲譽在法國和德國民眾中受損不少。根據美國3月26日發表的研究報告，新冠疫情導致美國近60萬人喪生，如果當時採取更有效的策略，前總統川普可以使美國新冠死亡病例減少40萬。

根據這項調查，「拜登政府上任的前3個月並未改變法國和德國人對美國全球影響力的看法」，這項在11個國家進行的調查發現，「此一結果與2020年的調查一致，較疫情前數據下降了約10個百分點，而對中國的看法則有改善。」

報導說，相比之下，美國國內認為美國在海外的影響力則有所上升。拜登周三開始進行他上任總統以來的首次歐洲之行，出席七國集團(G7)、北約(NATO)和歐盟峰會。他面臨修復被川普破壞的跨大西洋關係的挑戰，以及川普退出國際協議、尖銳批評北約等作為，削弱了歐洲對華盛頓的信任。

報導表示，調查中僅51%德國人認為美國是可靠的夥伴；在法國、英國、波蘭則分別有60%、67%和76%的人有同感，但只有不到25%的土耳其人信任美國。該調查也指出，大多數歐洲人認為美國應該參與歐洲的防禦和安全，但瑞典和土耳其除外。

這項調查是於3月29日-4月13日間透過網路進行，對加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、土耳其、英國和美國等11個國家的各1000名成年人進行抽樣調查。

這項民意調查報告發布的新聞內容中，沒有提及中國海外聲譽提高的細節。

(中時新聞網)