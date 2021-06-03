鴻海創辦人郭台銘向疾管署申請BNT疫苗進口，指揮中心指揮官陳時中昨表示，文件算齊全，獨缺一紙「原廠授權書」，需要補件。對此，台北市議員羅智強表示，台灣缺疫苗已急若燃眉，衛福部長陳時中怎還忍心拖延刁難，希望民進黨不要再搞小動作，說一套做一套。

羅智強今（3）日在臉書指出，確診人數反轉攀升，疫苗救命刻不容緩，郭台銘出錢出力，全力配合政府，火速備妥捐贈500萬劑BNT疫苗的資料送件，連民進黨立法院黨團總柯建銘都大讚其「關公俠義精神」。

對於陳時中說，永齡基金會沒提供「原廠授權書」，有授權書才可保證原廠能夠出貨，羅智強強直呼，郭台銘「好心被雷親」，台灣缺疫苗已急若燃眉，陳時中怎還忍心拖延刁難；且蔡英文不是說，會積極協助民間爭取疫苗；蘇貞昌不是說，疾管署會快速審核，難道都是心口不一，隨口說說？

BNT疫苗。(圖/Shutterstock)

羅智強質疑，民進黨不是誇口買到上千萬劑國際疫苗，怎不秀出原廠授權書給民眾看看？若非要原廠授權書，政府怎不幫忙，我們的駐德代表是駐假的嗎！更可惡的是，還有總統府的傳聲筒配合放話，指郭台銘不懂法律規範，要他「見好就收」。

至於日前前民進黨立委郭正亮爆料，政府高層認為，永齡基金會提供的疫苗合約不是原廠授權的雙邊合約，且若民間捐的疫苗都進來，將會排擠國產疫苗，因此郭台銘的捐贈案恐難成局。對此，羅智強喊話，台灣真的急需疫苗，請民進黨不要再搞小動作，說一套做一套，不希望郭正亮的爆料成真，否則作梗破局的人，該受天打雷劈。

針對鴻海創辦人郭台銘以永齡名義向疾管署申請BNT疫苗進口之目前進度，鴻海昨（2日）表示，按指揮中心所發布的專案輸入流程與永齡基金會合作，計畫共同出資採購BNT疫苗。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則指出，有原廠授權書才能保證買到的是真貨，但困難在於提供疫苗單位並非上海復星，必須是德國原廠授權給上海復星，而人家願不願意給，也會評估，非外界想像的容易。

(中時新聞網)