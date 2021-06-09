中研院院士陳培哲近日對政府的防疫政策與疫苗提出建言，更自爆已辭去國產疫苗審委，並直言該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文，此言一出引起外界熱議，陳培哲更因此遭到綠營網軍無情霸凌；對此，台北市議員羅智強發文力挺，表示這些網軍抹黑陳培哲竟然連證據都不用，一點道理都沒有，如果這樣我們還不力挺，未來到底還有誰敢位民眾發聲？

羅智強今(9)日在臉書中指出，自陳培哲叫板蔡英文後，網軍舖天蓋地的人格抹殺，而所有爆料來源竟來自一位「不具名人士」？羅智強怒轟，「現在民進黨要修理人，原來可以連證據都省去嗎？」游盈隆曾說過，「陳的政治立場綠到出汁」，然而陳培哲這種人，竟然不願替民進黨背書，提出對國產疫苗的意見，這樣的情操相當讓人佩服。

羅智強指出，討論事情就應該要就事論事，不要亂打烏賊戰，陳培哲對國產疫苗的質疑，希望總統蔡英文可以說清楚講明白；陳培哲指出，「大部分國家研發疫苗，都會分散風險，採取兩到三個技術平台，台灣卻都賭在蛋白質，民進黨政府是否不相信科學？」而陳培哲也說，「國產疫苗最大困難就是總統蔡英文」，蔡英文你要不要出來解釋？

羅智強相當佩服陳培哲，表示他是是一位深具專業背景、獲獎無數的中研院院士，現在卻因對疫苗的專業堅持、良心建議，被網軍形容得像殺人越貨的壞蛋，如果我們不力挺，讓學術的良心被民進黨糟踏，以後誰還敢為民發聲？

(中時新聞網)