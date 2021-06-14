國產疫苗有望在暑假期間上市，但未進入第三期臨床實驗，其保護力引起國人擔憂。台北市議員羅智強直言，「我們拒當國際孤兒」，並指錯誤的政策不僅比貪污可怕，蔡政府疫苗政策失能，難怪外媒會批台灣防疫吹牛破功，他還指出一些打國產疫苗會出現的問題質疑，「蔡英文，你還要繼續擋國際疫苗嗎？」

羅智強今(14日)在臉書上表示，「蔡英文，我們拒當國際孤兒」，並指出，美國FDA日前宣布，對於尚未提出申請的疫苗，將不再發給緊急使用授權，台灣國產疫苗都尚未進入臨床3期，更不符合FDA的規定，勢必無法取得美國緊急使用授權，也難獲得歐盟與WHO的認證。

羅智強發現，有民調顯示近7成民眾不願意施打未獲國際認證的疫苗，蔡政府卻執意押寶保護力不明的國產疫苗，本土疫苗產業固然重要，但也不能把全民當作白老鼠。

羅智強指出，各國將啟動疫苗護照，本土疫苗必須取得國際認證，但連衛福部長陳時中也坦言打國產疫苗有不被認證的風險，政府大力扶植國產疫苗，並以高於國際疫苗8倍的價格採購，但結果竟可能是民眾打了出不了國，疫苗也難打進全球市場，台灣淪為國際孤兒，錯誤的政策比貪污可怕。

羅智強直言，蔡政府疫苗政策失能，難怪時代雜誌批台灣防疫吹牛破功，國產疫苗難被國際認證，蔡政府的施政無能，倒是先被國際認證，「蔡英文，你還要繼續擋國際疫苗嗎？」