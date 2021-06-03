台中市公共工程堅持打造優質的施工品質，市府研考會主委吳皇昇說，「109年度考核全國工程施工查核小組執行績效」，獲評全國縣市政府第3名，「全民監督公共工程績效考核」亦獲得優等獎；並獲頒4件行政院公共工程委員會公共工程金質獎的殊榮外，109年度執行成果更雙料獲獎。

吳皇昇指出，中市堅持打造優質施工品質，工程施工查核小組除聘請專業委員為公共工程品質把關；從全年2000多件大小工程中，抽查160餘件辦理工程查核，如有發現缺失，立馬要求廠商限時改善。透過專業查核輔導淬練好的公共建設，保障人民生活高水準品質。

吳皇昇說，去年度除4件工程在全國78件工程中脫穎而出，包括「台中市大里區大峰路防災公園工程」、「台中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程」、「台中市太平育賢段社會住宅新建工程」、「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」等，獲得金質獎肯定。

研考會表示，本次施工查核小組執行績效、全民監督公共工程績效考核也都是雙料佳績，說明市府工程施工查核堅持與創新，除參採公共工程全生命週期管理概念，市府創新作為引進「設定KPI指標」及「PDCA措施精進」方法並積極落實，大幅減少施工廠商常見缺失發生率。

吳皇昇指出，中府配合行政院公共工程委員會加強宣導「全民督工」通報機制，重視民眾心聲，偕手民眾一同參與公共建設，強化宣導各機關對於非屬該管案件，以利加速工程推動及提升工程品質；台中市政府連續3年獲得「全民監督公共工程」績效考核優等。

(中時 )