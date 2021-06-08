桃園市蘆竹區居民日前發現南崁溪呈現混濁的土黃色，起初認為應是下大雨造成，爾後發現以往下大雨也沒有這種情形，居民懷疑是有違法工程排放黃土，導致整條南崁溪都變成黃泥色的廢水，桃園市環保局兩度到某集合住宅新建工程稽查，該工沉澱池效果不佳，且逕流廢水削減計畫內容並未據體實施，依法可處最高2000萬元罰鍰。

蘆竹區居民表示，最近南崁溪連日呈現黃褐色，且伴隨著一群死魚，讓民眾直呼「好噁」，尤其一早混濁情形較為嚴重，到中午才會逐漸恢復正常色澤，起初誤以為是大雨造成，但以往大雨也沒有造成類似窘境，反而大雨後讓溪水呈現較為清澈，民眾懷疑是否有違法工程惡意排放黃土，導致溪水變成土黃色，要求環保局立即至現場稽查。

桃園市環保局指出，曾於2日派員至某集合住宅新建工程稽查，因該工程沉澱池沉仍澱效果不佳，導致黃泥色廢水經道路側溝續流至東門溪，依違反水汙染防治法第30條規定處3萬元至300萬元罰鍰。

另環保局再於7日上午至南崁溪上游的東門溪勘查，先至東門溪取水檢測，酸鹼度中性、水溫28.2度、重金屬銅、鎳未有檢出、水色呈淡黃色，後至上游某新集合住宅新建工程勘查，發現施工廠商的逕流廢水削減計畫內容並未據體實施，環保局再依違反水汙染防治法第18條告發，處業者6萬元至2000萬元罰鍰。

(中時 )