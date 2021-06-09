連年蓄水量都為0%的白河水庫，日前有眼尖網友發現數字出現變化，從0%提升至5.3%，如今更是提升至8.1%，引發PTT、臉書等各大平台討論，有人認為是為了進行水力排沙作業而蓄水，對此管理處也做出回應，表示是真的「復活了」。

5月下旬至6月上旬的豪雨，為台南曾文、烏山頭及南化3大水庫帶來豐沛的入流量。此外，原本蓄水率、蓄水量掛0的白河水庫，農水署嘉南管理處8日決定暫停清淤工程，開始蓄水；嘉南管理處白河水庫分處主任連木成表示，昨日入流量達95萬噸，預計21日放流以支援當地二期作的供灌。

連木成說，台南市白河水庫於民國54年6月完工，近年水庫淤積情形嚴重，為了恢復庫容，這幾年加速清淤改善。每年枯水期執行清淤工程，到了梅雨季，則暫停清淤工程，並將水門關閉以儲水，二期作期間，將水放流至白水溪、頭前溪、糞箕湖、東山灌區。

有網友驚喜發現，原本蓄水率、蓄水量掛0的白河水庫，昨日終於破蛋。對此，連木成說明，去年二期稻作灌溉結束後，白河水庫11月1日進入空庫期，同時啟動清淤工程。考量梅雨季到來，本月5日決定結束清淤、開始蓄水，8日入流量有95萬噸，今天午後對流雨也有帶來一些進帳，水位持續攀升中。

(中時 )