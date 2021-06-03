台股在傳產、航運及聯電(2303)、聯發科(2454)等電子股表現強勢下，指數維持高檔震盪，終場以17246.16點作收，上漲81.12點，漲幅0.47％，成交金額4804億元，收盤指數收復回到5月11日的起跌點位置。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期維持相對弱勢但未再破底，亞幣目前雖然維持月線之上，但已經出現高檔回落，台幣本周雖然維持在28元整數關卡之上，但也未再進一步升值，代表整體匯率升值有限，後續資金動能將減緩。

法人態度，外資近期在現貨市場由買轉賣，期貨未平倉空單近期為明顯下降，目前空單維持在25000口附近，本土投信集中市場雖然持續加碼，但加碼力道也趨緩，政府基金近期在股價反彈呈現減碼，顯示整體法人對於台股看法保守。

資券變化，融資持續增加，最近五個交易日融資有二天單日大增60億元以上，隨著指數反彈，在匯率、法人心態、融資動向均不利多方下，預期指數進入漲多整理機會大。另一方面，近期K線開始留上影線，漲多壓力漸增，不建議過度追價。

櫃買指數收在202.52點，上漲2.03點，漲幅1.01％，成交金額552.31億元。

(時報資訊)