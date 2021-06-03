今年以來原物料價格飛漲，不僅帶動相關族群股價飆漲，不少廠商也扛不住成本上漲壓力，醞釀漲價風潮，通膨隱憂逐漸升溫中，也因此，高股息ETF成為抗通膨的投資選擇。不過，市面上高股息ETF眾多，該如何選擇？專家建議，可以指數篩選規則、配息紀錄、是否順利填息等三大指標，做為挑選原則。

今年來全球各國陸續開打疫苗，不過目前疫情仍起伏不定，加上通膨隱憂升溫下，市場波動加大，操作難度升高，擁有股息定期入袋的高股息ETF宛如市場平安符。

以元大台灣高股息ETF(0056)為例，受益人數5月底再創新高突破38萬人，顯見投資人有多熱愛高息ETF。因為今年元大高股息ETF確實沒讓投資人失望，今年前五月不但漲幅達16%超越大盤，而且市場預期股息率可望逼近6%，讓其他高股息ETF難望其項背。

再來觀察元大投信另一檔兄弟:高息低波ETF(00713)今年前五月漲幅更是超越元大高股息ETF，達到2成之多，表現比台股大盤還要好。其餘如FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)等兩檔ETF，今年前五月績效也是優於大盤。

資料來源:CMoney，今年來截至2021/5/31。記者鄭心芸整理

專家指出，台股高股息ETF有幾個優點，1.去年來全球低利環境下，海外債券市場遭逢逆風，2.加上台幣強勢，投資台股不用擔心外幣升貶風險3.台股過去十年殖利率約4%左右傲視全球，4.台灣企業出口數字亮麗，獲利成長佳，股息水漲船高，選擇台灣高息ETF進可攻、退可守，難怪受益人數暴衝。

由於高息ETF已成為市場寵兒，該如何挑選及布局？專家建議，投資高股息ETF，追求的是穩健配息、股價相對波動較小，一般建議採中長期投資，投資人入手前可以查詢過去配息紀錄是否穩定、是否順利填息，至於漲幅視為Bonus，如果沒有把握做到高賣低接，長期持有即可。現在市面上類似產品選擇性很多，投資人可以進一步好好研究ETF的指數篩選規則，或者觀察前十大成分股，大致可以看出該檔ETF可能的走勢、配息表現。

以人氣紅不讓的0056ETF來說，選股邏輯為：篩選預測未來一年現金股利殖利率最高的30檔股票，權重依現金股利率為準，也就是「給我高股息，其餘免談」；00713指數設計更精細，重視產業分散，並用財務條件搭配殖利率選股，近來幾檔成分股受惠景氣循環利多而大漲。

元大高息低波ETF研究團隊表示，雖然目前台股受疫情衝擊，不過全球經濟確定谷底向上，憑台灣強勁的基本面，仍有區間向上機會，建議透過科技傳產均衡布局，掌握類股輪動機會。高股息ETF側重高股息因子，較有機會做到傳產科技均衡配置。

(中時新聞網)