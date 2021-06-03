靜待美國非農就業報告，投資者關注通膨壓力而討論收緊的貨幣政策，周三美股四大指數小幅收高。新冠疫苗有解，周四台股多頭氣勢增強，開漲36.26點報17201.3點，台積電再戰600元大關，電子權值軍團集結，航運、造紙、紡織等傳產續強，盤中一度重返17300關，最高達17311.28點、上漲146.24點，持續沿5日線17102.57點走揚，惟10點半過後漲幅下滑，鋼鐵、金融、生醫翻黑，在17250附近整理，傳產、電子挺住，終場收漲81.12點或0.47%，報17246.16點，成交金額縮至4814.2億元。今日外資(不含外資自營商)買超79.0385億元，投信買超6.5587億元，自營商買超35.5968億元，三大法人買超121.19億元。

晶圓雙雄周三ADR，台積電ADR漲0.37%、聯電ADR漲0.85%，周四台積電(2330)盤中再度觸及600元大關，但臨近尾盤漲幅收斂，收漲0.17%至596元，收在當日最低點；聯電(2303)則步步高，收漲5.77%至55元。聯發科(2454)收漲2.29%至981元，鴻海平盤匍匐、收跌0.89%至111元。股王股后雙雙後繼無力，矽力-KY(6415)、大立光(3008)分跌2.25%、0.16%，兩股仍差410元。其他高價股，日月光投控(3711)周三ADR跌0.61%，周四仍收漲0.9%。祥碩(5269)、聯發科(2454)雙漲逾2%，面板雙虎震盪，友達(2409)跌0.4%、群創(3481)漲0.65%。權值股來看，台達電(2308)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、中鋼(2002)、統一(1216)等臉綠收黑；南亞(1303)、環球晶(6488)、和泰車(2207)、南亞科(2408)等則力挺紅盤。

傳產佔據上市漲幅前四強，造紙漲7.31%、航運4.15%、玻陶3.3%、紡織1.62%，其中永豐餘(1907)、華紙(1905)、冠軍(1806)衝上漲停；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也受惠客機有戲而股價飛高高，亞航(2630)、遠雄港(5607)、建新國際(8367)也同樣鎖漲停；蜘蛛人紡織股部分，成衣雙雄聚陽(1477)、儒鴻(1476)表現落寞，其他紡織股中上游的加工絲、紡紗股漲翻天，宏洲(1413)、東和(1414)、南紡(1440)、大東(1441)、宏和(1446)、佳和(1449)、宏益(1452)、集盛(1455)、宜進(1457)、聯發(1459)、強盛(1463)之高達11檔強鎖漲停。半導體、電子亦不弱，分漲0.67%、0.51%，水泥、百貨、橡膠、電腦周邊、光電、汽車等守住紅盤；鋼鐵、電子通路、其他、其他電子跌勢最劇，跌幅超過0.5%；金融、生醫也跌0.34%、0.33%。

台積電衝刺先進製程，供應鏈營運可望受惠，弘塑(3131)登上漲停，漢唐(2404)、辛耘(3583)、帆宣(6196)、京鼎(3413)等股價也齊攻。記憶體供應估全年緊俏，南亞科(2408)、華邦電(2344)上漲約2.5%。外資升價股，信驊(5274)收漲4.6%、櫃場橋式起重倒塌的陽明(2609)收斂漲幅為1.35%、玉晶光(3406)則翻黑跌0.91%。而迎歐美暑期旅遊旺季，智崴(5263)漲停創波段高，其他美國reopen概念股明安(8938)、大田(8924)、鉅明(8928)、寶成(9904)、福興(9924)等均喜上枝頭。

其他個股，員工確診擴大衝擊的京元電子(2449)收跌2.31%，而染疫人數有誤的泰金寶-DR(9105)翻紅漲2.6%，高端疫苗(6547)連摔第4根跌停、市值縮水282億元，陸三孩政策題材的麗嬰房(2911)連拉第三根漲停，豐達科(3004)、富堡(8929)、駐龍(4572)也各擁利多而衝上漲停。

外資再度轉買超，6月三天共買超4.81億元，數字再度轉正，今年來仍賣超3452.02億元。5日RSI為84.29，10日RSI為66.70。9日K值為93.13，9日D值為89.37。20日乖離率為4.47。國票投顧指出，台股雖延續反彈的態勢，但漲勢有趨緩的跡象，除非外資買盤再度回歸，或是電子族群有所回神，如此大盤漲勢才能較為延續，否則短期容易陷入震盪整理。日盛精選五虎基金經理人陳思銘則表示，台灣疫情控制看來有初步成果，且對外銷出口、上市櫃企業獲利衝擊不大，在資金充沛及基本面良好情況下，支撐台股迅速回到正軌。此外，由於歐美景氣復甦確立，加上Fed重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現。產業方面，科技新需求強勁，看好半導體、5G、電動車等電子族群；受惠景氣復甦，油價回升，傳產股看好塑化、航運、紡織等族群。

台股除權息大戲登場，本月將由台積電領軍，創意、京城銀、永豐餘、亞德客-KY、和碩、宏碁等重量級上市櫃企業，月底前將接續上演，這些產業指標股的填權息行情能否啟動，將是大盤新一波攻勢的觀察焦點。台新投顧副總經理黃文清表示，雖然國內疫情發展變數仍存，且美國通膨壓力升溫、美中貿易攻防等國際市場雜音頻傳，對股市形成壓力，但由於未來也將邁入企業陸續公布半年報的旺季，市場觀盤重點應轉移到業績題材上。

(時報資訊)