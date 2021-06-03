印度政府今天表示，已經以150億盧比（約新台幣57億元）和國內疫苗生產商Biological-E敲定3億劑COVID-19疫苗的合約，是印度首度採購未經核准的疫苗。

路透社報導，印度衛生部在聲明中指出，這款疫苗現正進行第3期臨床試驗，有可能在未來數月內問世。

除了另一份每年生產約6億劑嬌生（Johnson & Johnson's）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的合約外，Biological-E公司1日表示，已與加拿大生技公司Providence Therapeutics Holdings簽訂授權協議，將在印度生產該公司研發的傳訊核醣核酸（mRNA）疫苗。

Biological-E公司將在印度進行Providence疫苗的臨床試驗，並尋求緊急使用許可。

世界人口第2多的印度飽受第2波疫情的蹂躪，疫情現在才稍微趨緩。醫療專家指出，印度必須針對13億人口執行大規模疫苗接種，以減緩後續疫情的衝擊。

印度過去24小時新增13萬4154起COVID-19病例，染疫病故人數增加2887人。

根據衛生部數據，印度COVID-19確診人數目前累計來到2840萬人，總病故人數為33萬7989人。

儘管印度是世界最大疫苗生產國之一，但總理莫迪（Narendra Modi）政府因疫苗推出緩慢，飽受外界批評。

上月稍早，Biological-E總經理達特拉（Mahima Datla）曾向路透社說明，該公司將從今年8月起每月生產7500萬到8000萬劑疫苗。

(中央社)