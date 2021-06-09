新冠肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌昨(8日)赴立法院報告防疫紓困預算追加案時指出，預計8月底前共會有約1000萬劑的疫苗到位，而指揮官陳時中表示約為100多萬劑為國產疫苗。媒體人「逆風的烏鴉」昨在臉書撰文提到，八月底前要取得1000萬劑的數字要從何而來？猜想不外乎三種可能，分別是空頭支票、主力仍然是到現在二期都還沒解盲的國產疫苗、是有「不能說的秘密疫苗」。

逆風的烏鴉8日在臉書貼文指出，回溯到更早的2、3月間，陳時中說莫德納的505萬劑「5、6月就會進來」，但陳時中8日的說法，也等於之前的承諾跳票了，因為如果莫德納是7月起才開始進來，整個5、6月的莫德納，就只有先前的15萬劑，所以8月前確定能到的國外疫苗，只有莫德納的「數十萬劑」，其他都不確定，若加上已經取得的不到300萬劑，總數無論如何不會超過400萬劑。

逆風的烏鴉提到，陳時中又說本土疫苗大約有100萬劑，加總起來，大約只有500萬劑，所以8月底前要取得1000萬劑的數字要從何而來？這是他看不懂的地方，因此猜想這不外乎幾種可能，第一種可能，是所謂「8月底前取得一千萬劑」是張空頭支票，其實真正能取得的，不超過400萬劑(進口)，只要施打進度調配得宜，就是要靠這些撐到7月底。

逆風的烏鴉提到第二，是估計的一千萬劑，其實主力仍然是「到現在二期都還沒解盲」的國產疫苗，但因為國產疫苗現在幾乎已經變成負面代名詞，所以陳時中不敢把數目說得太多，只敢說「一百多萬劑」；第三，能說的秘密疫苗」在這份清單裡，總數大約500萬劑。可能因為某些因素現在不能說出來，但等時機到了，就會水到渠成，如果真的是這個情況，他認為押的是郭台銘的500萬劑BNT。

最後，逆風的烏鴉直言，「第一種和第二種情況都很糟糕，因為配合未來全公費、無自費施打，民眾將更沒有選擇疫苗的可能，所以都會大幅施打不合格的國產疫苗。第三種情況相對好得多，但最大的問題還是政府願意放手嗎？」對此，有網友留言表示，「走一步算一步，大概就是民進黨目前最好的應對」、「說好聽話來安撫民眾，反正到時候不兌現又不會怎麼樣」、「疫苗審查委員陳院士都辭職了，結果想也可知」。

(中時新聞網)