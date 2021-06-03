打手工廠培訓冷血狼性打手，重訓鍛鍊體能、訓練搏擊格鬥技巧，並以人事考核紀錄簿詳細登錄22名部隊成員性格、訓練成果，部隊訓練要求的冷血兇殘令人瞠目結舌，以凶狠為基本，心要夠殘，有狼性的人，而不是運動選手，至少要敢衝敢拚、不畏死不畏關，有忠誠度的人，甚至強調，要將一張白紙慢慢染黑，不黑如何成氓。

檢警在中市大雅區查獲罕見的打手工廠，追查出線上博弈組織除了賭博機房、帳房管理外，為壯大聲勢鎮壓道上勢力，發展出打手部隊，早在2017年就設立打手基地培訓，組成強勢力組織震攝同業及賭客。

檢警並查扣驚人的人事考核紀錄內容，詳細記載22名成員包括基本資料，包括介紹人、前科素行、刑期、薪資、體能測驗成績、凶狠度、參與鬥毆任務紀錄、階級身分及配車等紀錄。打手工廠負責人管芥寬月薪高達20萬元、公司還配給200至300萬元不等的瑪莎拉蒂、賓士等名車；幹部及成員月薪由7萬至4、5萬元不等，整體每月現金發放薪水就高達200萬元。

杜姓打手的考核紀錄寫著，在2020年進行重訓搏擊與格鬥訓練，部隊管理人，凶狠度成為捍衛公司的真正精兵、悍將；方姓打手在重訓搏擊等訓練肯吃苦不怕打，需日漸染黑，黑了氓氣才能出來，膽識上亦夠、不怕打。

李姓打手的人事考核內容更道出工廠培訓要求，包括「至少要敢衝敢拚、不畏死不畏關的心態要出來，凶狠度尚可、部隊需要的是有狼性的人，有忠誠度的人，雖是白紙一張，但有慢慢染黑，不黑如何成氓」。

1名原住民打手的登錄資料是，「屬於戰鬥型人員、兇狠性再殘一些，是可用之人，凶狠度不足、武將人才，戰鬥力前三、忠誠心可見，原本的白紙已日漸染黑、凶狠性從格鬥訓練中能看見，有狼性的人員」。

但沒想到，成立3年多打手基地訓出練精部隊，內部北部與中部兩派人馬竟因吞款疑雲發生扞格，引發內鬥造成1死3傷慘劇，北部幫連姓帶頭大哥慘死、中部幫的工廠館姓負責人傷勢慘重，遭檢警查獲起訴。

(中時 )