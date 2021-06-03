新冠疫情嚴峻，負責環境消毒的清潔公司業務量暴增，現在社區管委會有錢也請不到，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君號召地方仕紳，共同籌資200萬元購置450台電動噴霧殺菌機，免費贈與在地有需要的社區，以「自力救濟」的團結互助方式，堪稱新北首見！不到一天時間已有250台被搶登記，可見消毒需求之高。蔡淑君指出，該機器體積小、重量輕，可裝17或20公升消毒液，連一般小女生也可輕易揹載噴灑，將成為社區鄰里防疫小幫手。

新北市為全台新冠疫情重災區，總確診人數接近4000人大關，（2日）再新增林口與三峽熱區防疫中心，加強阻斷傳播鏈能量，其中林口區更被分析列為確診率風險上升趨勢第一名，高達93％，當地近800個社區大樓管委會因請不到清潔公司消毒環境，而陷入苦惱，住戶們關在家裡也不敢外出，酒精手上噴了再噴，只能自我保護，。

「林口阿姨」新北市議員蔡淑君號召地方仕紳一起籌資，大家相當踴躍，包括有春木林建設、群祥建設、許東隆、孫福忠、吳俊青、蔡朝發、陳銘鴻、李志傑、王順德、陶德天、許德慧、洪村騫、王建榮、盧珍真與蔡淑君丈夫林光中等熱心人士，共捐款籌資200萬元，一同購買了450台電動噴霧殺菌機。

蔡淑君昨天（2日）下午於臉書公布這個好消息，表示450台電動噴霧殺菌機，將全數免費送給社區使用，並開直播展示如何正確使用殺菌機，連身材嬌瘦的她，都可以輕易揹著噴灑，網友們也紛紛給予愛心感謝，「淑君阿姨就是讚！」「xx社區申請一台，謝謝議員」，報名相當踴躍。

「防疫就是一場戰爭，我們輸不得！」蔡淑君表示，他首先感謝民間好友們的資助幫忙，一起購置這些噴霧機，無償贈送給社區消毒使用，將環境感染與傳播的可能性降到最低，現在手邊已準備50台，下周三（9日）到貨一半，6月底將陸續到貨400台。

蔡淑君說，昨天至今反應相當熱烈，不到一天時間，各社區已來登記250台。機器有兩款，分成藍色20公升與白色17公升兩款，都非常順手好用，將會成為社區消毒的小幫手，服務處也貼心設計「已消毒日期紀錄表」，讓社區可以寫上消毒時間並公告，在疫情期間定期噴消，住戶們也多一份安心。

(中時 )