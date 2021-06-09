守護轄區 新北市議員陳明義自費消毒400社區大樓（陳明義服務處提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市許多社區大樓出現確診案例，居民們人心惶惶，然而環保局依法無法進入社區消毒，新北市議員陳明義為此，主動自費出資請專業環保消毒公司以「二氧化氯」消毒殺菌，消毒五股、泰山、林口共400多個社區大樓。

陳明義表示，新冠肺炎疫情自5月11日開始出現第一例本土案例後，疫情持續甚至面臨每天爆不停的狀態，這陣子服務處陸續接到非常多社區因為有確診案例出現，然而，環保局依法是不能夠進入社區公共空間為私人社區大樓做消毒，因此，他便立即聯繫專業環保消毒公司協助每一個社區進行內部公共空間的清消服務。

陳明義說，隨著確診人數不斷的增加、救護車來來去去的鳴笛聲、公所同仁做不完的疫調、衛生單位醫護們的爆肝值勤、警察局夥伴們的疲於奔命、清潔隊同仁無止境的巡迴消毒，五股累積確診人數破百， 所以他一直在想目前這樣的狀態能為大家做些什麼才能為第一線防疫工作的人員減輕一些壓力。

因此，陳明義決定自己出資，請專業的環保公司專業人員，針對社區的公共空間、電梯，梯廳及垃圾、回收間等區域為社區提供免費「二氧化氯」消毒殺菌的服務，陳明義說今天是第一梯次共60個社區服務，接下來還有好幾個梯次約400多個社區等著防疫工作團隊為住戶進行環境消毒。

(中時 )