廣州市新冠肺炎疫情反彈，中國大陸今（2日）新增的15例本土確診及5例無症狀感染者，全部都在廣州，當中多達16人常住荔灣區。廣州市疫情防控指揮部今宣布，荔灣區的兩條街道白鶴洞街及東漖街被列為「封閉管理區域」，嚴格居家，足不出戶。共涉及範圍7.5平方公里，近14萬人受影響。

通知指出，為進一步強化新冠肺炎疫情分級分類防控工作，白鶴洞街及東漖街被列為「封閉管理區域」，嚴格居家，足不出戶。白鶴洞街面積3.1平方公里，人口74442人，東漖街面積4.4平方公里，人口63997人。

此外，荔灣區口衝口街、海龍街、石圍塘街、茶滘街、東沙街、花地街調整為「封控管理區域」，人員只進不出，嚴禁聚集。通知稱，封閉管理區域及封控管理區域將會實施交通管控，人員活動實行嚴格管理，並會進行多輪核酸檢測。

當局此前已將面積7平方公里，人口0.83萬人的荔灣區中南街全域，以及全市所有感染者居住工作的37個疫點、周邊區域列為封閉管理區。涉及的街道、社區要設立24小時值守關卡，僅保留一個出入口，人員只進不出，車輛禁止通行。同時，停止社區內所有商貿服務，娛樂場所、餐飲、商鋪、群眾性健身文化活動場所等全部停業。

(中時 )