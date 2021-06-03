美國有線電視新聞網(CNN)2日報導，中共領導人習近平5月31日在中國共產黨第30次集體研習會上表示，「如何說好中國故事、傳播好中國聲音，呈現真實、立體而全面的中國，是加強我國際傳播能力建設的重要任務」。CNN認為，儘管習近平想透過宣傳形塑大陸可信、可愛與可敬的形象，進而影響並結交世界友人；但其身後頻頻嚎叫的戰狼，恐讓世界卻步。

習在演說中補充，共黨的宣傳組織要向世界證明，北京念茲在茲的只有中國大陸民眾的福祉。CNN認為，習的一番話頗有道理。自從習近平於2012年掌權以來，北京持續推動在全球事務上扮演更吃重的角色。但除俄國、巴基斯坦外，中國大陸很少與主要世界強權建立強健的外交關係。

更進一步地說，習的一番話恰恰凸顯該國近日在全球多地呈現的外交形象問題。報導引述皮尤研究中心於2020年下半年的一份調查報告，在受訪的歐洲、北美、東亞地區14個國家中，每個國家都對中國大陸抱持負面觀感。

CNN分析，北京形象低落的問題部分來自新冠肺炎大流行，而各種未經證實的報導更加深這樣的負面形象。大陸政府掩蓋2019年12月疫情在武漢的引爆，導致疫情在全球擴散就是未經查證、卻大肆渲染的最佳例子。

甚至早在大流行之前，北京形象就已開始惡化，而部分可歸咎於大陸外交官擁抱戰狼外交。取自吳京主演的愛國動作片片名，戰狼外交政策於2019年開始成形。當時，大陸外交官開始在新聞記者會或社交媒體上，用侵略性的言詞抨擊各種對中國大陸的指控。

2019年7月，當時任職大陸駐巴基斯坦大使館參贊的趙立堅，嚴詞譴責美國在人權議題上的虛偽。其指控，華府自己就有種族歧視、收入不均與槍枝暴力等問題。這段言論迅速發酵並引發爭議，但卻讓趙升任外交部發言人；自此，大陸外交官紛紛仿效此一作法。

CNN引述《南華早報》報導，表示大陸外交界內部對於戰狼外交的做法也惴惴不安；但迄今為止，沒有任何跡象顯示趙立堅與戰狼們會有所克制。何況，他們的行為在大陸境內受到歡迎。從楊潔篪在2021年3月的美中阿拉斯加會議上，痛斥華府沒有資格對北京說三道四後，這段話隨即被印在衣服上於大陸各地熱銷，便可看出民眾對戰狼外交的歡迎。

文章總結，儘管北京向世界伸出友誼之手，但身後頻頻嚎叫的戰狼，恐讓多數國家卻步而不敢冒險。

(中時新聞網)