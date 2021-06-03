日前民進黨英系立委共同提出主張，盼紓困應設定排富條款後，每人發放1個月最低薪資現金。行政院會今通過紓困4.0特別預算案，英系大將立委陳明文說：「我沒有很滿意」。

陳明文今在臉書指出，「我沒有很滿意的紓困4.0，6月4日開始發放」；他說，行政院今天通過 紓困4.0特別預算案，首波的紓困預算總規模為2600億元，預計下周會送來立法院審議。

他指出，預算金額的前三名分別是衛福部的791億元、經濟部的583億元與勞動部的448億元，「但我對於這一次紓困的內容沒有很滿意，因為仍有很多人沒有辦法獲得紓困」，他們會繼續向行政院爭取，讓更多的人獲得紓困。

他強調：「繼續爭取；拚啦那一次不拚」。

日前陳明文與蔡易餘、羅致政、蘇治芬、劉櫂豪、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌等黨籍英系立委，共同提出主張，盼紓困應設定排富條款後，每人發放1個月最低薪資現金。

(中時 )