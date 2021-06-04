WiFi 6及5G手機需求穩健，日系外資預期，全新(2455)營運可望自6月攀升，看好5G及3D感測將成為全新營運成長雙引擎，重申全新「買進」評等及目標價140元。

各國加速施打新冠肺炎疫苗，歐美陸續解封並積極推動各項基礎建設，帶動5G手機換機潮，由於5G手機比4G手機PA多20%面積，加上WiFi 6應用日增，兩大動能推升全新今年前5月業績表現亮眼。

在車用及氮化鎵部分，全新車用LiDAR已打入歐美Tier 1車廠，並開始小量出貨，過去是半年交貨一次，不過隨著自駕車及電動車需求增溫，目前客戶拉貨從半年一次增加為一季一次，出貨狀況優於預期；至於氮化鎵部分，全新GaN on SiC正為美系兩客戶認證基地台領域，且亦有國內客戶應用於國防領域，而GaN on Si則是基站低頻產品，與客戶持續合作研發中。

全新5月合併營收為2.88億元，與4月持平，年成長49.25%，累計前5月合併營收為14.66億元，年成長41.02%。

全新表示，目前5G手機PA及WiFi 6/6E客戶訂單強勁，短期無法緩解，加上車用LiDAR拉貨頻率增加，營運成長可期。

為因應客戶需求，全新已啟動擴產，將研發機台轉為量產機台，公司現有52台MOCVD機台，預計年底再增加5到10台的機台，明年第1季到第2季初投入量產，只要客戶有需求，公司也將持續擴產因應。

日系外資報告指出，雖然全新5月營收略為落後，但預期在美國新客戶貢獻下，6月營收可望回升，進而達成第2季營收與第1季相近，看好5G及3D感測雙成長引擎，我們預估，全新2021年收入將年成長37%，由於毛利率改善，獲利可望年成長67%，重申全新「買進」評等及目標價140元。

(時報資訊)