安馳(3528)5月營收為6.1億元，創單月歷史新高，且較去年同期增加52.81%；1-5月營收為27.09億元，亦較去年同期大幅增加34.32%，主要在於新冠肺炎疫情延燒，在家工作比例持續升高，全球遠距經濟活動蓬勃發展，帶動5G傳輸及工控自動化產品需求大增，加上全球晶片持續缺貨，下游客戶拉貨力道強勁，ADI與賽靈思兩大產品線1-5月出貨量均較去年同期成長2成以上。

安馳表示，遠距經濟帶動工控自動化設備需求大增，ADI LTC的高效電源模組、ADI高精度的ADC及各項傳感器與5G傳輸用的射頻整合晶片等，應用於工控自動化、5G伺服器及電源監控系統等產品的出貨量明顯提升。公司今年推出工業物聯網、震動監控系統、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機，目前均進入產品驗證階段，預估下半年放量出貨。

安馳表示，在Xilinx產品線方面，半導體高階製程用的IC驗證平台及自動化測試機台出貨持續成長，雲端邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案出貨量第二季開始放量出貨。公司今年在賽靈思代理產品線方面推出新款ALVEO資料中心加速器產品U50板卡，支援PCIe 4.0介面，搶攻工業電腦及大數據分析伺服器市場，預估下半年開始挹注營收獲利，進一步優化產品組合。

此外，新代理產品線Qorvo今年聚焦在WiFi 6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發設計及推廣，1-5月出貨量較去年同期大增3倍以上，目前公司Qorvo產品線主要應用在5G基地台及小型基站等骨幹網路相關產品上，未來可望拓展至衛星通訊、光纖、WiFi及視訊串流等5G高速傳輸市場，進一步提升安馳在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的佔有率。

(時報資訊)