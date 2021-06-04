因美元走強，加上美國最新非農就業報告亮眼，故削弱黃金避險需求，拖累金價延續前一日跌勢，跌破1900美元，並在2周多低點徘徊；截至台北時間6月4日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌3.9美元，報每盎司1869.4美元。

7月白銀下跌0.022美元，報每盎司27.455美元。

7月白金下跌9.3美元，報每盎司1153.2美元。

9月鈀金上漲12.9美元，報每盎司2839.5美元。(商品行情網)

《國際油價》原油亞洲電子盤有撐
《商情》黃金亞洲電子盤小幅波動

(時報資訊)

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