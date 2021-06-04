《商情》黃金亞洲電子盤續疲 11:262021/06/04 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走強，加上美國最新非農就業報告亮眼，故削弱黃金避險需求，拖累金價延續前一日跌勢，跌破1900美元，並在2周多低點徘徊；截至台北時間6月4日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌3.9美元，報每盎司1869.4美元。 7月白銀下跌0.022美元，報每盎司27.455美元。 7月白金下跌9.3美元，報每盎司1153.2美元。 9月鈀金上漲12.9美元，報每盎司2839.5美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 《商情》黃金亞洲電子盤小幅波動 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》經濟數據給力 歐股跌幅收斂 10:012021/06/04 財經 《盤中解析》台股鬧缺「電」 5日線攻防ing 10:522021/06/04 財經 《電子零件》康控-KY前4月每股虧1.56元 今年車用拚佔2成助業績 08:532021/06/04 財經 《商情》需求增溫 紐約棉花微彈 10:182021/06/04 財經 《科技》3巨頭夥伴讚聲 Realme拚3年內吸引1億5G用戶 09:272021/06/04 財經 《商情》賣壓沈重 亞洲橡膠全面續疲 10:022021/06/03 財經 《台北股市》盤中焦點股：永豐餘、冠軍、王品、亞航、展碁國際、毛寶 10:182021/06/04 財經 《商情》運價續挫 BDI指數觸近一個月低點 09:442021/06/04 財經 《商情》料提振需求 大馬棕櫚油續漲 09:442021/06/04 財經 童年的懷舊柑仔店 用酒精重新詮釋 09:132021/06/04 生活 《商情》疫苗接種迅速 日本橡膠強勁反彈 10:012021/06/04 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 京元電確診炸了 股價卻「穩穩的」 網驚喊高層不停工目的 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 晶圓代工三強爭鋒 外資：台積獨占鰲頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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