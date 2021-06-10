東台精機PCB鑽孔機及工具機接單有斬獲，5月及前五月合併營收傳佳音。5月合併營收回升至9.92億元，改寫同期第三高。東台表示，東台工具機設備成功打入半導體供應鏈，5月CO2雷射鑽孔機也接獲數十台大單，目前在手訂單回升至42億元。

東台5月合併營收9.92億元，月增24％，年成長38.11％；前五月合併營收36.39億元，年增幅17.02％。就東台集團整體而言，工具機營收占比83％，電子設備營收占比17％。產品應用面，汽機車產業營收占比42％，電子業約占17％，航太業約7％。市場方面，台灣及大陸為主要市場，約占63％，亞洲其他地區約15％，歐美地區占比22％。

東台表示，隨著全球景氣回溫，東台集團近幾個月接單均有大幅斬獲。除了工具機產業明顯回升外，同時也成功打入半導體供應鏈。此外，5月CO2雷射鑽孔機接獲客戶數十台訂單，成功推廣應用在HDI板製程技術。東台集團前五月累計接單比去年同期大幅成長八成，五月底東台集團在手訂單達42億元。

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