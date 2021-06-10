1.台積電(2330)：加碼Q1配息2.75元，今早股價開高走高至597元。

2.世界(5347)：投信連日買超、5月營收歷史次高，股價開高走高逾2%，收復5日線。

3.東明-KY(5538)：5月營收年增36.84%，盤初股價一度衝上45元，收復5日線。

4.和大(1536)：5月營收衝6個月次高、產品售價將調漲，今早量價催油門，向百元大關挺進。

5.華邦電(2344)：5月營收創同期高，股價回調兩日後，今早彈升逾2%。

6.華義(3086)：5月營收年增255.43%，帶動早盤股價漲逾2.5%。

7.東森(2614)：轉投資東森購物5月營收亮眼，早盤觸及漲停，改寫前高。

8.映泰(2399)：宅經濟帶旺顯卡市況，盤初放量漲逾4%。

9.宇隆(2233)：傳統旺季將至，H2營運樂觀，早盤續漲逾2%。

10.亞德客-KY(1590)：5月營收創同期高，早盤漲逾4%，強登千元大關。

11.台光電(2383)：受惠伺服器產品需求旺，今年營運有錢景，三大法人全面加碼，今早攻勢大開，上揚漲停。

12.朋億(6613)：5月營收年增40.7%，創歷年同期新高，多方士氣振，跳上140元。

13.怡華(1456)：5月營收年增逾1倍，跳空漲停，挑戰前高21.3元壓力區。

14.金像電(2368)：業績前景佳，市場預估第2季稅後盈餘維持Q1水準，股價強勢持穩58元處，蓄勢挑戰6字頭。

15.晶技(3042)：5月營收創次高，加上拚車用營收倍增，後市表現可期，攻高近半根漲停板。

16.笙泉(3122)：5月營收為年增32.6%，早盤續強、觸及40.5元漲停，衝上季線、40元關。

17.力旺(3529)：與美國國防簽合約共享安全矽智財解決方案，股價續漲逾7%，拚昨歷史天價。

18.瑞昱(2379)：營運催油門，投信連日挺，晨盤上揚逾4.5%。

19.盛群(6202)：傳再喊漲10%-15%，Q3更旺可期，早盤爆大量衝上110元漲停，登波段高價。

20.富鼎(8261)：5月營收年增31.85%，加上MOSFET題材，人氣高拱，股價觸及73.3元漲停價。

21.燦坤(2430)：上月營收年增4成，不畏外資轉賣超，晨盤續漲4.5%，觸及35.95元再刷新短波高點。

22.新唐(4919)：MCU再喊漲，激勵營運，早盤上攻逾6.5%。

23.合晶(6182)：5月營收8.30億元、年增31.55%，昨獲三大法人聯手買超6297張，晨盤挾量彈漲4%，呈現連4紅走勢。

24.台揚(2314)：昨獲三大法人聯手買超3600張，早盤價量俱揚大漲逾7%，進逼50元大關。

25.建漢(3062)：買盤強力點火，早盤急拉鎖漲停，一舉收復20元、季線與半年線，成交量放大至1.1萬張。

26.泰谷(3339)：5月營收年增75.4%，已連拉3根漲停，衝上逾9年高價。

27.生展(8279)：5月營收1.49億元、年增23.92%，晨盤急拉觸漲停，一舉攻克月季線。(編輯整理：李慧蘭)

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