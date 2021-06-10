因美元走強，拖累金價走跌，但因投資人仍等待官方公布消費者物價指數(CPI)，若通膨數據低於預期，則可能令金價繼續下跌，目前因買盤趨於保守而限制跌幅；截至台北時間6月10日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌7.7美元，報每盎司1887.8美元。

7月白銀下跌0.202美元，報每盎司27.8美元。

7月白金下跌7.2美元，報每盎司1144.6美元。

9月鈀金上漲3.7美元，報每盎司2776.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)