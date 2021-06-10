《商情》黃金亞洲電子盤走跌 11:092021/06/10 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走強，拖累金價走跌，但因投資人仍等待官方公布消費者物價指數(CPI)，若通膨數據低於預期，則可能令金價繼續下跌，目前因買盤趨於保守而限制跌幅；截至台北時間6月10日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌7.7美元，報每盎司1887.8美元。 7月白銀下跌0.202美元，報每盎司27.8美元。 7月白金下跌7.2美元，報每盎司1144.6美元。 9月鈀金上漲3.7美元，報每盎司2776.5美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤不振 《國際產業》亞洲新冠疫情糟 迅銷業績掉鍊子 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》觀望通膨數據 美股小跌 08:532021/06/10 財經 《國際金融》復甦展望續發酵 歐股再創新高 10:012021/06/10 財經 《半導體》台積電神救援 台股回攻萬七 10:182021/06/10 財經 百貨、超市年中慶 線上開打 04:102021/06/10 時尚消費 《商情》買盤進場 日本橡膠終止連2跌 10:012021/06/10 財經 《電子零件》元山5月營收月減4.3％ 仍樂看今年營運 09:272021/06/10 財經 《國際油價》需求暫歇 美油期貨略跌 09:442021/06/10 財經 《其他電子》雙鴻5月營收月減7.4％ Q3業績重回成長路 10:352021/06/10 財經 權王台積電開高 台股早盤重回萬七關卡 09:202021/06/10 財經 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金僅溫和收高 09:442021/06/10 財經 《商情》憂供過於求 大馬棕櫚油挫逾4％ 09:442021/06/10 財經 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 美中快攤牌了？謝金河：未來關鍵90天會有驚人變化 - 財經 高端疫苗解盲在即 內行曝生技股「水很深」暗黑內幕 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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